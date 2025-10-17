1 órája
Repülő kullancs Magyarországon – a kutatók saját bőrükön tapasztalták meg
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy repülni is képes, eddig ismeretlen kullancsfajt. A felfedezés a túrkevei Biodiverzitás Napokon történt, ahol a kutatók saját bőrükön érezhették meg a betolakodó rovar jelenlétét.
Erdei kullancs (Illusztráció)
Forrás: AFP
Különös rovarokra figyeltek fel a gyűjtők az idei Biodiverzitás Napokon Túrkevén: a kullancslégyfajok között eddig nem ismert, rendkívül „ragaszkodó” példányok jelentek meg. A kutatók a saját munkájuk megkönnyítése érdekében fogták meg a rovarokat, amelyek kifejezetten zaklatták őket – írja a Magyar Nemzet.
A rovarfajta ezután került a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményébe. A tudományos feldolgozás során bebizonyosodott, hogy
a példányok a japán szarvas-kullancslégy első hazai előfordulásai.
A gyűjtemény vezetője a ma megjelent publikációban osztotta meg a felfedezést a Folia entomologica hungarica közösségi oldalán.
