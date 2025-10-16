49 perce
Kétezerhez közelít idén a sikeres újraélesztések száma
Az Országos Mentőszolgálat szerint elsősorban azoknak az elsősegélynyújtóknak köszönhető az eredmény, akik a legnehezebb helyzetekben is mertek és tudtak cselekedni.
Érdeklődők az újraélesztést gyakorolják a mentőnapon a budapesti Városligetben 2022. augusztus 27-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
A mentők az idén már 1721 embert élesztettek újra sikeresen Magyarországon, ami elsősorban azoknak az elsősegélynyújtóknak, köztük a Szív City közösségi újraélesztő applikáció használóinak köszönhető, akik a legnehezebb helyzetekben is mertek és tudtak cselekedni – közölte az Országos Mentőszolgálat csütörtökön, az újraélesztés nemzetközi napján az MTI-vel.
A közlemény szerint az életmentés sikerének legfontosabb feltétele a gyorsan megkezdett és folyamatosan végzett mellkaskompresszió, valamint a defibrillátor-készülék lehető leghamarabb történő alkalmazása.
Az újraélesztés módszerét a mentők rendkívüli „Hősképzésein” október hónapban az ország számos pontján bárki elsajátíthatja - írták, hozzátéve, hogy a képzésről az alábbi linken lehet tájékozódni.
