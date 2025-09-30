1 órája
Csak ezt az egy trükköt kell betartani a tökéletes tükörtojáshoz
Ha így készíti a tükörtojást, soha többé nem folyik szét a sárgája.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény. Ahogy az is, hogy amilyen egyszerűen hangzik, olyan nehezen kivitelezhető, hiszen a tojássárgája roppant könnyen kihasad, és a forró serpenyőben egy pillanat alatt megsül – írja a Mindmegette.hu. Egyetlen apró trükkel azonban jó eséllyel megelőzhetjük a bajt!
Így készül a tökéletes tükörtojás
Ez a trükk pedig nem más, mint hogy
a tojásokat egyesével egy széles, nem túl mély csészébe vagy tálkába ütjük és innen öntjük a serpenyőbe.
Ezzel nemcsak a sárgája kiszakadását kerülhetjük el, de azt is, hogy aprócska héjdarab, vagy épp záptojás kerüljön az edénybe.
Tökéletes tükörtojás: további tippekért kattintson IDE!
Bulvár-celeb
- Rajongói szinte rá sem ismertek Russell Crowe-ra
- Snoop Dogg visszatér az olimpiára – ezúttal a havas pályákra
- Egyszerű praktikákkal elkerülhetjük az élelmiszer-pazarlást
- Koncerttel ünnepli születésnapját Deák Bill Gyula
- Az első rész sztárjai visszatérnek az Űrgolyhók folytatásában