Mutatjuk: ezeket a dolgokat felesleges a hűtőben tárolni

Könnyen lehet, hogy a te hűtőd is zsúfolásig tele van olyan dolgokkal, amelyeknek valójában nincs is ott a helyük - írta a Mindmegette.

Néhány alapanyag szobahőmérsékleten is gond nélkül eltartható – íme, néhány olyan étel, illetve alapanyag, amit egyáltalán nem kell hűtőszekrénybe tenni.

Méz – nem kell a hűtőbe tenni

Te hol tárolod a mézet, miután felbontottad? A hűtőben? Érdemes tudni, hogy a méznek nincs szüksége hűtésre – a hideg csak ront rajta.

Elég szobahőmérsékleten, jól lezárva tárolni.

Lekvár

A lekvárok a gyümölcsök savasságának köszönhetően hűtés nélkül is sokáig elállnak. Dr. Peter Barratt mikrobiológus szerint felbontás után hónapokig biztonsággal fogyaszthatók,

de ha túl régóta állnak a kamrában, érdemes óvatosnak lenni.

Olívaolaj

Az olívaolajnak nincs szüksége hűtésre, viszont arra figyeljünk, hogy mindig hűvös, fénytől védett helyen tároljuk. Ha esetleg mégis a hűtőbe kerül, használat előtt hagyjuk felmelegedni szobahőmérsékletűre.