Sokakat érint ez a súlyos betegség, de hazánkban is van rá megoldás
Sajnos a daganatos megbetegedések előfordulása és halálozási aránya tekintetében is Európa élmezőnyében van Magyarország, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a megelőzés és a szűrések fontosságát. Ugyanakkor hazánkban is egyre több korszerű eljárás érhető el, amelyek jelentősen növelik a gyógyulás esélyeit. Ilyenek például azok a speciális daganatsebészeti beavatkozások, amelyekkel a Liv Duna Medical Centerben is gyógyítanak.
Számos korszerű eljárás hazánkban is elérhető, illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: New Africa
Hazánkban a daganatos betegségek előfordulása és halálozási aránya sajnálatos módon az európai átlag fölött van. A kedvezőtlen mutatók hátterében nagyrészt életmódbeli tényezők – dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, mozgásszegény életmód és helytelen táplálkozás – állnak. Mindezt súlyosbítja, hogy
a lakosság körében még mindig alacsony a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság, holott a daganatos betegségek időben történő felismerése a gyógyulási esélyeket sokszorosára növelheti.
„Nagyon fontos, hogy mindenki rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon, mert minél korábban fedezzük fel a rosszindulatú elváltozásokat, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra. Magyarországon aggasztó tendencia, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek a daganatos megbetegedések. Figyelembe véve a hazánkban tapasztalt nagyszámú vastag- és végbéldaganatot, évente egyszer mindenkinek ajánlott a részletes laborvizsgálat és a hasi ultrahang, valamint 45 éves kor felett a rendszeres vastagbéltükrözés” – hangsúlyozza Tóth Lajos Barna onkológiai sebész, a Liv Duna Medical Center új munkatársa.
Világszínvonalú műtéti eljárások
Tóth Lajos Barna több mint 30 éve foglalkozik daganatos betegek sebészi kezelésével, elsősorban az emésztőszervi daganatok területén szerzett tapasztalatokat és ért el jelentős eredményeket az előrehaladott állapotú betegek ellátásában. 2012-ben elsőként vezette be Magyarországon az úgynevezett citoreductiv sebészeti beavatkozással kombinált HIPEC kezelést.
A hosszú speciális műtét végén 60-90 perces magas hőmérsékletű kemoterápiás kezeléssel öblítik át a páciensek hasüregét. Ez lehetővé teszi a daganatos sejtek elpusztítását.
Tóth Lajos Barna eddig több 450 betegnél végezte el sikerrel a beavatkozást, ez világviszonylatban is figyelemre méltó számú műtétet jelent.
A sebész szakorvos emellett évente mintegy 400 emésztőszervi, azaz gyomor-, máj-, hasnyálmirigy-, vastag- és végbéldaganat-műtétet hajt végre nyitott és laparoszkópos technikával. 2015-ben európai uniós szakvizsgát tett sebészeti onkológiából, amelynek köszönhetően nagy számban operál petefészekrákos betegeket is.
Új onkosebészeti lehetőségek
Tóth Lajos Barna érkezésével a Liv Duna Medical Center, a magánegészségügyi intézmények között az országban egyedüliként, alkalmassá vált arra, hogy nagy komplexitású, nemzetközi viszonylatban is egyedülálló onkológiai műtéteket hajthassanak végre. A betegek kezelésénél itt kiemelt figyelmet fordítanak a személyre szabott, érthető és transzparens kommunikációra, amely a gyógyulási folyamat elengedhetetlen része.
A daganatos betegségek esetében különösen nagy jelentősége van az orvosi másodvéleménynek, hiszen sokszor egy új nézőpont, egy másik szakorvos tapasztalata döntő lehet a kezelés további irányában. Külföldön bevett gyakorlat, hogy a betegek másodvéleményt kérnek, így alaposabban fel tudják mérni a lehetőségeiket. Tóth Lajos Barna a Liv Duna Medical Centerben várja azokat is a beteget is, akik konzultáció keretében szeretnék megismerni a lehetséges terápiás utakat, hogy közösen megtalálják a legjobb megoldást a gyógyulás felé vezető úton.
Elérhető a teljes gyógyulás
„A daganatos betegségek kezelése mindig komplex folyamat, amelyben a sebészet kiemelt szerepet játszik, de elengedhetetlen a társszakmák – például az aneszteziológia, a klinikai onkológia, a dietetika és más szakterületek – szoros együttműködése. Ez valódi csapatmunka, ahol a különböző szakterületek összehangolt munkája adja meg a legjobb esélyt a betegek gyógyulására és életminőségének javítására” – hangsúlyozz a szakorvos, aki úgy véli, a daganatos betegségek kezelésében az elmúlt években jelentős fejlődés figyelhető meg hazánkban: a klinikai onkológiával való szoros együttműködésnek köszönhetően a betegek túlélési esélyei látványosan javultak, a pácienst aktív résztvevőként bevonva a gyógyítási folyamatba pedig sok esetben elérhető a teljes gyógyulás.