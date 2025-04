Mellékhatásai is vannak 4 órája

Kedvenc fűszere az oregánó? Vigyázzon, mert komoly bajt is okozhat!

A pizza, a mediterrán ételek java elképzelhetetlen az illatos fűszernövény nélkül. Ám az eszünkbe sem jut, hogy az oregánóban, amely gyógynövényként is kiváló, olyan hatóanyagok is vannak, amelyek akár komoly bajt is okozhatnak – hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Hírportál.

A galamboki természetgyógyász az oregánó mellékhatásaira is felhívta a figyelmet Forrás: zaol.hu Fotó: Szakonyi Attila

A zaol.hu-nak a galamboki Németh Anita természetgyógyász segített eligazodni az illatos, aromás oregánóval kapcsolatos szakirodalomban. Elmondta: sokan nem is sejtik, hogy fűszerezésen túl az oregánó gyógynövényként is megállja a helyét. Az oregánó olaja is gyógyhatású

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock A szakember elmondta, hogy az oregánó egy természetes antibiotikum, mely hatékonyan veszi fel a harcot a különböző kórokozókkal szemben. Ugyanakkor a fűszernövény kiváló immunerősítő hatású, köhögéscsillapító, alkalmazható torokgyulladás esetén és emésztési gondokra is jótékony hatású, így a gyógyteakeverékek gyakori összetevője. Az oregánó olaja külsőleg alkalmazva fertőtlenítő hatású, így hatékony különböző bőrfertőzések esetén. Viszont fontos, hogy csak nagy hígításban alkalmazzuk (1-2 százalékos koncentrációban) akár valamilyen hordozó olajjal keverve, mert erősen irritáló hatású! – figyelmeztetett a természetgyógyász.

A galamboki szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy az oregánó számos jótékony hatással rendelkezik, túlzott használatának káros mellékhatásai lehetnek. Melyek ezek? A zaol.hu cikkéből megtudhatja!