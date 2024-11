Ahogy beköszöntenek a téli hónapok, a hidegebb idő, sokszor érezhetjük úgy, hogy monotonná válnak a napok, hiszen sötétben kelünk, és már csak sötétben érünk haza. Sokakat ilyenkor elkaphat a téli szomorúság is, egyeseknél pedig megjelenhet a szezonális affektív zavar (SAD) is.

A téli szomorúság létező dolog, egy szakértő, Dr. Radha pedig el is árulta az okait.

Téli szomorúság: kiderült, mi az oka és mit tehetünk ellene

Az egyik a hormonális egyensúlyhiány: az óraátállítás ugyanis nemcsak pszichológiailag, de fizikailag is hathat ránk. A rövidebb napok és a kevesebb napfény hatással van a hormon-háztartásunkra is.

Az alvásunkat is befolyásolja, hiszen minél kevesebbet időt vagyunk napközben a szabadban, napsütésben, annál több melatonint termel a szervezetünk, emiatt pedig fáradtabbnak érezhetjük magunkat. A szerotonin nevű hormon szintje viszont csökken, ez az étvágyat és a hangulatot is szabályozza, levertség is megjelenhet.

A téli szomorúság másik oka kissé egyszerűbb.

Mivel sötétben kelünk és sötétben fekszünk, úgy érezhetjük, kevesebb időnk van a munka után, esetleg előtte bármi mást csinálni. Nyáron könnyebben kel fel az ember, hogy még munka előtt elmenjen futni vagy úszni, a koromsötétben azonban nehezebb rávenni magunkat, hogy kikeljünk a jó meleg ágyból, és kimenjünk a hidegbe.