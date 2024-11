Tizennégy évvel ezelőtt, a Megasztár 5-ben Tóth Ádám csapata sokak szimpátiáját elnyerve bejutott az élő show-ba, ahol remekül helytállt. Tóth Ádám figyeli a most futó Megasztár Békés megyei főszereplője, Dénes Dávid produkcióit is. „Számomra nagyon jó élmény a Megasztár, és most is figyelem az adásokat. Szerintem egy igényes és igényesen megvalósított formátumról van szó” – emelte ki Tóth Ádám.

Az Adam’s Comedy a Megasztár 5. szériájában szerepelt

Fotó: Schumy Csaba / Forrás: tv2

A Megasztár meghatározó időszak volt

Ádám elárulta, hogy természetesen annak idején ők is beköltöztek a Megaházba az 5. szériában, hiszen a próbákra nem is tudtak volna feljárni napi rendszerességgel Gyuláról.

„Bár az élő show-ban nem jutottunk igazán sokáig, de mégis meghatározó időszak volt. Zenekarként kevesebb időnk volt felkészülni, hiszen a kapott dalt át kellett formálnunk, dalszerzéssel is kellett foglalkoznunk, hogy magunkra formálhassunk egy-egy dalt” – fogalmazott.

Koktélt is elneveztek a zenekarról

A tehetségkutatók akkori népszerűségével kapcsolatban Ádám egy példát is mondott.

Gyulán, a Budrióban egy presszókocsmában akkoriban az együttes nevéről elnevezett Adam’s Comedy koktélt lehetett inni, az adások alatt pedig nagyon sokan figyelték a műsort, és szurkoltak nekünk a helyszínen. Amikor hazajöttünk, telt házas bulit tartottunk a kocsmában.

Ádám számára azért is volt érdekes ez az időszak, mert összejött egyik megasztáros társával, Lakatos Yvett-tel, amiről a bulvárlapok is sokat cikkeztek.