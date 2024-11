Balogh Rebeka élete fenekestől felfordult és ennek a Megasztár nyíregyházi versenyzője örül a legjobban! A 26 éves angoltanár a harmadik élő show-jára készül, az ének- és táncórák, edzések között azonban van ideje a feltöltődésre és az élménygyűjtésre is. A legfrissebb képein egy vonattemetőben pózol másodmagával, s a fotókhoz mellékelt egy sokatmondó sort a 30Y egyik dalából: „Arra indulok el, amerre nem visz út”.

Balogh Rebeka a nyíregyháziak egyik büszkesége

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: MW bulvár

Megasztár: felkészülés és élménygyűjtés

Az elmúlt néhány hétben sok mindent megtudtunk Rebekáról, beszámoltunk arról, hogyan lett az álmait követő nyíregyházi kisdiákból magabiztos, szuggesztív, átütő erejű előadóművész a Megasztár színpadán. Beszámoltunk arról is, hogyan telnek a mindennapjai a Megaházban, és mit gondol róla a Marics Peti, Rúzsa Magdi, Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri.

Arról azonban nem sok szó esett eddig, hogy Balogh Rebeka a zenén és a táncon kívül a sportokat is szereti, sőt, nyomon követi a nyíregyházi klubok eredményeit. A Fatum női röplabdásai nagy betűkkel írták be magukat a szívébe, erről tanúskodik a csapat egyik Facebook-bejegyzése is. A fotó magáért beszél, a Megasztár nyíregyházi versenyzője a Fatum mezében és sáljában mosolyog a kamerába. A posztból az is kiderül, hogy nemcsak az énekes szurkol a csapatnak, a röpis csajok is szorítanak érte – derül ki a szon.hu cikkéből.