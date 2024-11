Megdöbbentő ügybe keveredett Szabó Zsófi Dancing with the Stars-beli táncpartnere, Andrei Mangra november 15-én. Az ismert táncos néhány barátjával bulizott az V. kerületben, a Ferenciek terén egy társasházi lakásban, azonban szórakozás közben összevesztek, majd előkerült egy kés is. A Borsnak sikerült bejutnia a balhé helyszínére.

Bezúzott üvegek, vérfoltok tanúskodnak arról, hogy itt verekedés folyt

Forrás: Bors

Bezúzott üvegek és vér mindenhol

Minden jel arra utal, hogy az „esküvőiruha-szalonnak” hirdetett lakás esténként átváltozott drogtanyává, ugyanis a táncos és a barátai itt tartották meg a privát bulijukat.

A rendelkezésre álló információk szerint egy ideig hangosan, de viszonylag kulturáltan szórakoztak, ám az egyik pillanatban konfliktus alakult ki a résztvevők között. Ekkor kezdődött el a hatalmas bunyó, ahová végül a rendőrséget is kihívták – írja cikkében a Bors.

Vérfoltok is jelzik, hogy a verekedés eléggé elfajult

Forrás: Bors

Andrei Mangrát kórházba, majd a rendőrségre vitték

Rendőrségi helyszínelés jelzései mutatják, hogy órákig tartott a lakásnál a vizsgálat. Elképzelhető, hogy a férfiak a folyosón is püfölték egymást, ugyanis a bejárati ajtó üvege is betört. Még mindig látszódnak rajta a vérfoltok, ugyanúgy, mint a folyosó kövein.

A lap információi szerint egy nő hívta a segélyhívót, a rendőrök négy férfit igazoltattak a helyszínen, köztük a táncost is. Úgy tudni, hogy őt kihallgatta a rendőrség, ezután engedték csak haza.

A verekedésben két személy könnyebben megsérült, őket kórházba vitték. Az esettel kapcsolatban a lap megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik a következőt mondták el:

Tájékoztatjuk, hogy a kérdezett ügyben egy embert hallgattak ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt, akit őrizetbe vettek és a bíróság elrendelte azóta a letartóztatását. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Andrei Mangra bajban van

A legújabb hírek szerint kábítószer-fogyasztással és birtoklással is meggyanúsította a rendőrség Szabó Zsófi táncpartnerét, akinek az esélye a visszatérésre ezzel valószínűleg nullára csökkent. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a profi táncos botrányos ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt, emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt – írja a Bors.