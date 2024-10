Viczián Viki, a 2017-es Miss Earth Hungary nem akármilyen lovas fotósorozattal lepte meg követőit az Instagram-oldalán. A csinos influenszer egy szeptember vége óta a Direct One-on látható kosztümös filmsorozatra hívja fel a figyelmet. A fotókat látva nem könnyű eldönteni, hogy mire is figyeljen jobban az ember: a korhű hintóra vagy az ultra dögös Vikire. A rajongók tetszését mindenesetre elnyerte a lapozható poszt – írja a Bors.

A 21. században Britney Spears, a 20. században Diana hercegnő, a 19. században pedig a cseh nemzet lánya, Zdeňka Havlíčková szerelmi élete és története adta el a bulvárlapokat

- írta bejegyzésében Viki. De vajon mire célozhatott ezzel? Az biztos, hogy a történet főhősnője, Zdeňka Havlíčková életét feldolgozó sorozat az első pillanattól az utolsóig magával ragadó.

A sorozat egy fiatal lány romantikus szerelmének története, akinek szülei halála után évekig titokban tartották, hogy árva, majd országos jótékonysági lottót tartottak, hogy hozományt gyűjtsenek neki.

Ezzel a fiatal lány sorsa megpecsételődött: politikusok döntik el helyette, kivel csókolózhat először, és kihez mehet feleségül. Szabadságvágyát és saját boldogságát a cseh nemzeti identitást formáló ingatag történelmi időkben kell megtalálnia, jóllehet, a fiatal lány élete a korabeli közvélemény érdeklődésének középpontjában állt. Mi több, mindenki tudta, mi lenne a legjobb neki.

A lázadó Zdeňka viszont kicsit sem akar megfelelni az elvárásoknak, és inkább az ellenállás irányába mozdult, magára haragítva ezzel a közvéleményt. A hatrészes történelmi minisorozat választás elé állítja a főszereplőt, és magával rántja a nézőt is.

Kovács Gyopárt is lenyűgözte a kosztümös sorozat, a színész-énekesnő elárulta, hogy a főszereplő helyében ő is a lázongó oldalát képviselné a dolgoknak, hiszen ő is mindig a szívére hallgat.

A nagy kérdésre, hogy Zdeňka Havlíčková történetében végül a szerelem vagy a kényszer győz, a választ megkapjuk sorozatban.