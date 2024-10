Filip jóbarátként idén is kegyetlenül őszintén véleményezi Metta randijait, valamint békítő szerepkörben is tündököl, próbálja elsimítani a lány és a csapat többi tagja közti konfliktusokat. Egy 600 milliós balatoni örökpanorámás villát is szeretne megvásárolni, ám a vételárat sokallja, ezért az alkuba Mettát hívja segítségül.

Kata az évad egy pontján Filip meghívására meglepetésként érkezik Los Angelesből egy botox party-ra. Saját ruhamárkát szeretne létrehozni, a kampányhoz pedig felkéri a Kőgazdag Fiatalok lány szereplőit.