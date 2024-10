Az egész ország megdöbbent Noszály Sándor különös viselkedésén, amit pár héttel ezelőtt kezdett el csinálni. Noszály Sándor rendkívül furcsa videókat osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartották, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszélt, és zavartan viselkedett. Barátai többször is segíteni akartak neki, azonban ezt ő nem engedte. Később testvére, Noszály Andrea osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az egykori sportoló súlyos bipoláris zavarral küzd már hosszú évek óta, ami az életét is megkeseríti. Kezelését már szakorvosok irányításával megkezdték - írja az Origo.

Bár Noszály Sándor állapotáról a családja azóta nem adott újabb hírt, a Blikk korábbi információ szerint az egykori sportolót egy Pest megyei intézményben kezelte egy kiváló orvosokból összeállt csapat.

Sándor állapota igen súlyos volt, ezért az orvostudomány különböző ágazataiból a szakma legjobbjai dolgoznak azon, hogy minél előbb rendbe jöjjön. Jelenleg pszichoterápiát és gyógyszeres kezelést alkalmaznak rajta

– mesélte egy informátor, aki hozzátette: a vártnál talán egy kicsit lassabban halad Noszály gyógyulása.

Tovább tart majd a felépülése, akár hónapokba is beletelhet. Az is felmerült, hogy esetleg egy másik intézetben kezelik tovább. Bárhogy is lesz, a legfontosabb, hogy Sándor teljesen felépüljön, mindegy, hogy ez hol történik és mennyi ideig tart.

A családjától ehhez minden erőforrást és támogatást megkap" – mesélte az informátor a lapnak.

Egy barát szerint több trauma is érte mostanában

Barátja, Vajtó Lajos úgy véli, több trauma is történt Noszály Sándor életében: egyik az, miszerint egyetlen lányát, a húszéves Szonját még tavasszal gázolta el a villamos a Bartók Béla úton, akit súlyos-életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Szerencsére a fiatal lány azóta már jól van, viszont ez lehetett az egyik ok, amiatt súlyos mentális sérülései lehettek a sportolónak.

A másik pedig egy szerelmi bánat, hiszen szakított volt feleségével, Novák Henriettel, akivel teljesen megszakadt a kapcsolta. A színésznő azóta családot alapított, Amerikában él, de Noszály úgy tűnik, azóta sem tudott rajta túllépni.

Szeretett édesapja pedig embóliában halt meg, Noszály Sándor pedig ott találta az édesapját az ágyban, holtan

A sok konfliktusuk ellenére elképesztő módon kötődtek egymáshoz. Apukája – sikeres sportemberként – Sanyi példaképe volt

- mondta Vajtó Lajos.

Bízzunk benne, hogy mielőbb látjuk az igazi Noszály Sándort, és ez az egész csupán egy rossz álom marad!

- magyarázta a Story magazinnak.