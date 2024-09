Tolvai Reni is szerepel a Sztárban Sztár All Stars mostani évadában, és természetesen elképesztő volt az előadása az előző adásban. Bár nem sok híja volt, hogy kiesett, de szerencsére végül bent maradt a TV2 sikerműsorában, így a következő adásokban is szurkolhatunk neki.

Az énekesnő a leghatásosabb módon emlékeztette az embereket arra, hogy a műsor vasárnap esti adását is érdemes nézni, hiszen szuper dögös fotót posztolt, amelyen csak úgy feszül formás testén a ruha! Nem meglepő tehát, hogy a rajongók elárasztották a posztot szívecskékkel és dicséretekkel – írja a Metropol.