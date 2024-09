Szokták azt mondani több magyar modellről, hogy világszerte ismert, de ez igazából csak Palin Barbarára igaz, 20 millió 300 ezer követője van az Instagramon. Mihalik Enikőre is világhírű modellként hivatkozik néha a magyar sajtó, de neki 207 ezer követője van – azaz Palvinnak majdnem százszor annyi.

Palvin Barbara vagyonát 6 millió dollárra, 2 milliárd 120 millió forintra becsülik, de erről persze nem nyilatkozik

Nem akart modell lenni, szupermodell lett

Kislányként nem igazán vonzotta a modellkedés, helyette sokkal inkább az éneklés és focizás érdekelte. 2006-ban minden megváltozott, az akkor 13 éves lányt egyszerűen leszólították az utcán, nem akar-e modellkedni - innentől kezdve nem volt megállás, az ICON Modellügynökségnél kezdett először dolgozni. A kifutón 2010 februárjában a milánói Fashion Weeken debütált, méghozzá a Prada képviselőjeként, és még ez év tavaszán részt vett a párizsi divathéten is. Világhírű cégekkel dolgozott együtt, és még csak 30 éves.

Palvin Barbara

Fotó: Veres Viktor / Forrás: Nemzeti Sport

Színésznő is lehetett volna

Arról is cikkeztek a lapok, hogy Hollywoodot is meghódíthatja A 2013-as Golden Globe-díj-átadón Palvin Barbi egy Chanel ruhában mutatkozott be a vörös szőnyegen. A világhírű rendezőnek, Steven Spielbergnek is bemutatták: a rendező megkérdezte tőle, miért nem lett színésznő, hiszen tökéletes alakja és arca lenne ahhoz, hogy Hollywood sztárja legyen.

