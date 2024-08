Erről a szenvedélyemről persze a barátaim is tudnak, Szilvi barátnőm egyszer a szülinapomra becsomagolt 100 darabot és én annyira örültem neki. Hozhatnak nekem bármilyen drága csokit, nekem akkor is a Sport szelet a csoki. Most mi lesz velem? Azóta járom a boltokat, de már sehol sem találok! Ezért arra kérem a rajongóimat, aki bárhol talál ebből a klasszikus édességből még, akkor azt vegye meg nekem és cserébe készítünk közös fotót, meg adok egy dedikált plakátot! A Facebook-oldalamon kint van, mikor hol lesz koncertem, fellépésem, ott bárki megtalál, mindenkit várok szeretettel!