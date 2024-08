Lola és párja, Bence 2017. decemberben jelentették be, hogy lefújják az esküvőjüket. 2018-ban Norbi személyében új párja lett, azonban 2021-ben vele is a szakítás mellett döntöttek. Az énekesnő olyan sokat csalódott, hogy nem is kereste a szerelmet, azonban egy civil férfi mégis elrabolta a szívét.

Számomra is hihetetlen, de párkapcsolatban élek, ami nagyon-nagyon jó, össze is költöztünk, nagyon élvezem

– kezdte.

„Jó egy társsal élni, csak nem mindenki társ, akivel együtt élünk életünk folyamán.

Nagyon szomorú lehetett kívülről nézni az én életemet, amikor mondjuk három éve azt mondtam, nekem már teljesen mindegy.

Én boldog vagyok a kiskutyámmal, mert valahogy olyan férfiakkal találkoztam össze, hogy édes jóistenem! Van, aki írogat folyamatosan az Instán, és csak írogat és írogat, és nem értettem, mikor jutunk el oda, hogy egy kávéra elhívjon. Vagy olyat, akin azt láttam, hogy szerencsétlenkedik az életben…” – vallotta be.

Lola sokáig nem értette, hogy miért olyanok a férfiak, amilyenek, és csak a negatívumot látta az erősebb nem képviselőiben. Egy idő után úgy érezte, hogy jobb egyedül, mint párkapcsolatban, még pszichológushoz is fordult, hogy rájöjjön, mi a probléma.

„Min kellene dolgoznom, mit kellene átgondolni, mert egyébként vannak fantasztikus férfiak, csak amikor keresgélünk, akkor nem találjuk. Az volt inkább a kérdés, hogy miért teszem ezt?

Mert azzal, hogy őket bántom, azzal én nem fogok előrébb jutni abban, hogy mi az én problémám.

És akkor azt mondtam, hogy nekem nem kell kapcsolat, én jól vagyok egyedül, milyen kényelmes egyedül lenni, nem? És amikor volt egy lehetőségem, hogy legyen egy kapcsolatom, az első két hónapban azt éreztem, hogy nagyon boldog vagyok.