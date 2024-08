Pénteken délután jelentette be közösségi oldalán a hírt a büszke apuka, G.w.M: megszületett Kulcsár Edinával közös kisfiuk. A szépségkirálynő és Varga Márk még februárban jelentette be, hogy érkezik második közös gyermekük, később pedig azt is közölték: kisfiút várnak. A napokban egyre több jel mutatott arra, hogy hamarosan megérkezik a pici - írja cikkében a Ripost.