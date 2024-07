„Szükség volt pszichológus segítségére”

Bors: Mit tanított önnek ez a 14 hónap és az azt megelőző 8 év?

G.L.: Nagyon sokat tanultam az elmúlt időszakból. Meg kellett találnom önmagam és én egy másik önmagamra bukkantam. Most nagyon jól vagyok ebben az új világomban és ehhez hozzásegített ez a tizennégy hónap. Ehhez persze szükség volt pszichológus segítségére is, akihez hetente jártam és nagyon jót is tett. Olyannyira, hogy kértem engedélyt arra, hogy visszajárhassak Baracskára, további foglalkozásokra. Azt hiszem, ilyet előttem még senki nem tett. Számomra odabent ez egy fontos program volt és még nem vagyok az utam végén. Sok önismeretre van még szükségem…

Bors: A tüdőbetegség rányomja a bélyegét az életére? Trombitálni tud?

G.L.: A COPD egy krónikus tüdőbetegség, ami azért érint nagyon, mert a trombita eleve abnormális módon veszi igénybe a tüdőt. A szakorvos tanácsa az volt, hogy egyáltalán ne trombitáljak. Meg kell hogy mondjam, hogy ebben a 14 hónapban kényszerűségből elviseltem a hiányát, de amint hazajöttem, az első dolgom volt, hogy a hálószobában belefújtam a hangszerbe. Jól megszólalt… Egyébként, bár ez a betegség nem gyógyítható, az értékeim javultak. Jobb állapotban távoztam a börtönből, mint amilyenekkel bementem.

Heti rendszerességgel kaptam orvosi kezeléseket és mindent nagyon komolyan vettek.

Minden tekintetben megkaptam a rendes ellátást.

Bors: Hogyan telt egy napja odabent?

G.L.: Szigorú napirend szerint. Fél ötkor keltünk, majd jött a reggeli, amit én mindig nagyon vártam, mert a tea nagyon finom volt, amit az egészségügyi szobán kaptunk. Egyébként volt egy kis vízforralóm, abban magam is készítettem teákat, leveseket. Voltak bent különböző foglalkozások, amikről részletesen nem beszélhetek, de nem azért, mert probléma lett volna, csak van egy rendtartás, amit nem szeretnék megszegni. Persze a zárkámat rendbe kellett tartanom, amit ellenőriztek is. Az én kis asztalomon több könyv is volt és minden napomat olvasással kezdtem, illetve tévét is tudtam nézni. Közben elkezdtem spanyolul tanulni és el is jutottam valameddig. Illetve folytattam a belsőépítészeti tanulmányaimat is, illetve bővítettem az ismereteimet. Persze ez nem az első naptól ment így, hiszen az első időkben nehéz volt.