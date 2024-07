Az anticiklon hatására, amelynek a pereme érinti hazánkat, helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar a következő napokban, de sok enyhülést nem hoznak magukkal, inkább csak arra lesznek jók, hogy a keletkező pára miatt még elviselhetetlenebb legyen a meleg.

A meteorológus kiemelte: egyelőre nem látni a végét a kánikulának, még a jövő hét elején is magas hőmérséklettel kell számolnunk, 38–39 fok is lehet, ahogyan a hét második felében is maradhat a 35 fok.