Már korábban is felmerült a pletyka, hogy a csinos, Tímea nevű fogorvos lány lehet Tóth Dávid párja. Év elején a kajakos ugyanis Egyiptomban nyaralt, a fotói között feltűnt az említett fekete hajú lány is, ám mivel a kajakos a fényképek tanúsága szerint nagy társasággal utazott, nem volt teljesen biztos, milyen is a viszony az említett hölggyel - írja a Bors.