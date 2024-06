Az NDK-ban készült indiánfilmek sztárja, a Winnetou szerepéből is ismert Gojko Mitić már 84 éves, de a mai napig aktív, fesztiválokon, rajongói találkozókon is meg-megjelenik – ahogy tette a minap a németországi Bischofswerdában megrendezett Karl May Fesztiválon is, ahol különleges meglepetésben volt része.

„A bischofswerdai Karl May Fesztiválon sikerült meglepnünk egy nagyon különleges művészt:

Gojko Mitić megkapta a Szász Érdemrendet.

Mindenki számára, aki az ő filmjein nőtt fel, Gojko olyasvalaki lett, akit szívesen látott volna barátként, példaképként. A róla elnevezett színitársulat fantasztikus munkát végez a gyerekekkel és fiatalokkal. Több mint három évtizede aktívan segíti ennek a különleges színházi projektnek a fejlesztését. Köszönjük, Gojko!” – írta Szászország miniszterelnöke, Michael Kretschmer egy lapozható Instagram-bejegyzéshez, amelyben a 84 éves Gojko Mitićről is látható néhány friss fotó.