A sportos életet elő műsorvezető fut, úszik és kerékpározik. Most ez utóbbi miatt kényszerült néhány hét pihenőre, amikor is maximálisan a családja segítségére lesz utalva. A duplán begipszelt karú Kandi segítséggel osztotta meg az Instagram-oldalán a lent látható videót, amelyből egyértelműen látszik, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, nemcsak dolgozni, de gyakorlatilag pihenni, gyógyulni is képtelen lesz szerettei folyamatos támogatása nélkül - írja cikkében a Metropol.