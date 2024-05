A jelenleg is eltűntként keresett B. Daniella testvére, Regina is hivatalos volt a tragikusan végződő bulira, amelyben egy nyolctagú társaság motorcsónakkal indult el május 18-án, szombaton egy fesztiválról. Útközben összeütköztek egy szállodahajóval, és bár a 110 méter hosszú Heidelberg továbbhaladt, a motorcsónak a összetört, és a fiatalokkal a fedélzetén elsüllyedt.

Egyikük súlyos sérülésekkel kiúszott a partra, de a többieknek nyoma veszett. Bár azóta a 20 éves B. Boglárka és a 39 éves E. Adrián holttestét megtalálták, öt fiatalt még mindig keresnek. Az eltűntek között van Bogi párja, a fiatal lányt frissen eljegyző 19 éves Marci, és Bogi legjobb barátnője, a 18 éves Daniella.

Bogi és Daniella barátnők voltak, Daniella pedig szívből örült a Bogi és Marci eljegyzésének.

Nagyon és önzetlenül örült a legjobb barátnője boldogságának. Lelkesen készülődött erre az estére, nagyon várta már. Nyilván boldog volt, hogy Bogi és Marci eljegyezték egymást

- mondta a lányok egyik ismerőse, aki azt is elárulta, hogy a fiatal még vidám képet is posztolt a vidám készülődésről, alig pár órával a tragikus baleset előtt.

"Szegény Daniellát még keresik, az anyukája összeomlott, egész nap zokog a házban, nem tudom, hogyan éli túl a tragédiát. Daniella testvére, Regina is összetört lélekben, mert nem csak testvérek, de barátok is voltak ők ketten"

- fűzte hozzá az ismerős.

A szétroncsolódott motorcsónakot május 19-én emelték ki

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

A Bors úgy tudja, Daniella és Regina nemcsak testvérek, de Bogival hárman a legjobb barátok is voltak.

"Regi is mindig ment velük, amikor csak ideje engedte. Viszont ő profi táncos, nem sokkal a baleset előtt még versenye is volt külföldön. Korábban Daniella is táncolt, de végül Regi futott be profi karriert"

- mondták el a lapnak a testvérpár ismerősei. Azt is elárulták, hogy Regina a végzetes bulira is hivatalos volt.

Hallottuk, hogy erre a bulira is hívták, ő azonban most nem ment el, szerintük a táncos kötelezettségei vagy az edzések miatt. Ez mentette meg az életét. A lány teljesen összeomlott a történtek után. Nagyon sajnáljuk a gyászoló családot

- mondta a megrendült ismerős.