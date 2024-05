A 34 éves Cinthya Dictatort ma már egyáltalán nem érdeklik a rosszindulatú vélemények, melyeket a testsúlya és alkata miatt kap a közösségi oldalain. A fotóművész jó ideje boldog párkapcsolatban él Molnár Tamás énekessel, így valószínűleg az élete is kiegyensúlyozott, viszont amikor Varga Viktor barátnője volt, többeket aggasztott a modell állapota - írja az Origo.

Nem vagyok anorexiás! Mindig is vékony voltam. Nyilván 1-2 kilót lefogytam a stressz hatására, és mivel kevés volt a súlyom, ezért jobban észrevehető...

Egyáltalán nem vagyok olyan rosszul, mint ahogy azt sokan gondolják. Már elengedtem Viktort. Természetesen van, hogy elszomorodom, de már egyre ritkábban. Sokat írok, fotózok és a barátaimmal vagyok" - magyarázkodott a szakítást követően Cinthya Dictator, aki azóta kevesebb ilyen üzenetet kap, de folyamatosan újra felmerül nála ez a kérdés.

Az utóbbi időszakban több megkeresést kaptam a test elfogadás témakörben. Tudom, hogy ilyet nem illik mondani, de én úgy érzem, hogy nincsen mit elfogadnom rajta, ugyanis számomra ez a test tökéletes. Igen, voltam túl vékony és voltam gyenge is...

De mára egészséges vagyok, kiegyensúlyozott és jól érzem magam. Ez a test soha nem hagyott cserben! Ez a test rejti a lelkem. És ha a lelkem nincsen jól, az meglátszik rajta, de sok esetben erősebb volt még nálam is. Lehet, hogy van, akinek nem tetszem, mert esztétikailag más igénye van. De én jelen állapotomban kielégítem a saját igényeimet. Őszintén, nem tudok mást tanácsolni annak, aki hibásnak lát, rossz példának, az menjen tovább..." - írta korábban a közösségi oldalán segítségképp azoknak, akiket szintén a testalkatuk miatt kritizálnak mások.

A fotóművész most legújabb fotósorozatával is bebizonyította, hogy jól érzi magát a bőrében, hiszen igen merész fotókat tett magáról közzé a közösségi oldalán. Cinthya Dictator egy szál bugyiban és melltartóban, az ágyon terpeszkedve pózolt a kamerának, amire rengeteg bókot kapott, többek között Hevesi Krisztinától is, aki a szobrok tökéletességéhez hasonlította a modellt.