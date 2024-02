Amióta külön vagyunk, nagyon sok mindent meg tudunk beszélni, olyan dolgokat is, amiket korábban nem tudtunk. Őszinteséggel, nyitottsággal, nem anyázással, nem ajtócsapkodással, tök nyugodt beszélgetés van. Azt gondolom, hogy mindkettőnknek kellett, hogy ez megtörténjen, hogy épülni tudjunk, hogy fejlődni tudjunk. Szabina is tudjon fejlődni, én is szembe tudjak nézni a saját hibáimmal