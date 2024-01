Törőcsik Mari 2021 áprilisában hagyott itt örökre minket, hosszú, türelemmel viselt betegsége után. A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő a szombathelyi kórházban aludt el, azonban utolsó éveit már velemi otthonában töltötte. Abban a házban, amit annyira szeretett, ami a nyugalmat és a békét adta számára. Sajnos most, közel három évvel a halála után, már csak pár elhervadt virágszál őrzi az emlékét a kapualjban...

Törőcsik Mari imádta a velemi otthonát

A legendás színésznőt élete legszebb emlékei kötötték a velemi otthonához, s még halála előtt is csak arról beszélt, hogy bárcsak megélhetne egy tavaszt még a festői szépségű fái közelében. Ám nem csak a szeretettel gondozott kertje adott neki nyugalmat, a hatalmas ház minden szegletét imádta. De talán leginkább a teraszát, ahol még egy külső konyhát is kialakíttatott. Szeretett ott üldögélni, és szeretettel fogadta vendégeit is. Aktívabb éveiben szívesen rendezett hatalmas partikat, olyankor a főzőtudományát is megcsillogtatta.

Ám azt kevesen tudják, hogy az ingatlanról még 2014-ben lemondott. Lányának, Teréznek ajándékozta, aki édesanyja halála óta nem igazán foglalkozott az épülettel.

Mai napig van egy-egy szál virág vagy gyertya a ház előtt

Forrás: Bors

Szellemház lett a velemi otthon

A Nemzet Színészének háza 2021 áprilisa óta üresen áll. A szomszédok szerint Teréz egyszer járt ott, akkor édesanyja holmiját elvitte, ám azóta nem látták. Arról viszont csiripeltek a madarak, hogy szeretne túladni az ingatlanon, elsősorban ismerősei körében ajánlgatta a házat, bőven áron alul, 45 millió forintért. Ám úgy tűnik, hogy még mindig nem sikerült túladnia édesanyja szeretett otthonán. Erről árulkodnak a kapualjban elszáradt növények, kihunyt mécsesek, és a teljesen besötétített ház. A szomszédok biztosak abban, hogy Teréz nem szeretne az ingatlanba költözni, ahogy az is valószínű, hogy az önkormányzat sem tudja megvalósítani a vágyát, hogy emlékházzá alakítsák át, hiszen ahhoz meg kellene vásárolniuk az épületet. Egyelőre tehát Törőcsik Mari otthona árván, szomorúan álldogál Velem főutcáján, de a színésznő tisztelői még nem feledkeztek meg róla. Turistalátványosság lett belőle, amit most már a Google-térképén is jelölnek.

De a helyiek még reménykednek, hogy hamarosan a kapuit is kinyitja majd a ház - írja a Bors.