Tavaly év végén jelentették be, hogy Szabó Zsófi ott hagyja a reggeli műsort amiben dolgozott. Most pedig az is kiderült, hogy miért: az Instagramján válaszolt a követői kérdéseire, amikor elárulta, mik atervei a munkával kapcsolatban.

Nem túlzás azt mondani, hogy évek óta magasabb a jövedelmem influenszerként, mint műsorvezető-előadóművészként. Bár még mindig nem elfogadott sokaknál, hogy ez is egy munka. Azonban, ha őszinte akarok lenni, az én értékrendem szerint ez mindig is csak kiegészítés, egy plusz lesz az életemben, és arra törekszem, hogy mindig legyen rendes munkám. 16 éve vagyok munkavállaló és 10 éve vezetem a cégeim. Most tartok egy kis szünetet, de azon vagyok, hogy a lehető legjobban alakuljon a jövőm

– írta Szabó Zsófi.