Varga Márk, vagyis G.w.M depressziója miatt került kórházba, ahol az is kiderült, hogy más problémái is vannak, állandó szédülésre is panaszkodott. A rapper néha annyira rosszul volt, hogy előfordult, hogy össze is esett – derült ki Kulcsár Edina és Varga Márk napi vlogjából, amely előfizetők részére érhető el.