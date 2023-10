Tápai Szabina testvére, Andrea a TV2 Ütős ötös című vetélkedőjében szerepelt, akkor ismerhették meg a tévénézők. Tápai Andi, csakúgy, mint testvére, imád sportolni, személyi edzőként dolgozik a saját szalonjában. Most a testvérével való viszonyáról is vallott.

Tápai Andi

„Nagyon különbözőek vagyunk, ezért nem értettük egymást, és nem is tudtunk sok időt együtt tölteni, mert mindig is két külön világ voltunk. Emiatt sokáig nem álltunk közel egymáshoz. Az elmúlt években azonban hatalmasat javult a viszonyunk. Ez egyrészről annak köszönhető, hogy felnőttünk, mindketten értelmes nők lettünk, másrészről pedig, hogy Szabina anya lett, és ez őt nagyon megfinomította. Annyira, hogy már rám, a húgára is teljesen másképp kezdett el nézni."