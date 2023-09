Az Országos Meteorológiai Szolgálat nem hiába adott ki riasztást az ország délkeleti részére. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több területét is teljesen elverte a jég, olyan teleopülés is volt, ahol kifehéredett a táj. A reggeli csapadék után, délután Szlovákia felől újabb zivatarok léptek az országba, melyek csaknem szabályos láncot alkotva vonulnak dél-délkelet felé. A zivatarok nyomában több fokkal visszaesett a hőmérséklet, egy csapásra szinte október végének megfelelő idő lett, 15 fok köré hűlt le a levegő - írja az Időkép.

A Miskolc és én Facebook-csoportban tettek közzé képeket, amelyek a Miskolcról Egerbe vezető úton készültek nem sokkal Lillafüred után. A képeken látszik, hogy jelentős mennyiségű jég esett és fák is dőltek az útra - olvasható a boon.hu oldalon.

Fotó: olvasói fotó / Forrás: boon.hu

A Miskolc-Eger szakaszon jégeső hullott és fák dőltek ki, a Lustavölgyi elágazásnál egy 15 méteres példányt a tűzoltók távolítottak el. Bejelentés érkezett még a Miskolc - Bükkszentkereszti szakaszról itt 1 kilométerre Bükkszentkereszttől jeleztek fakidőlést a borsodi hírportál olvasói.

Fotó: olvasói fotó / Forrás: boon.hu

Bánhorvátiban elképesztő mennyiségű jég esett le:

A boon.hu is kapott egy videót onnan a jégverésről:

A Zivatarimádók közössége ☈ (ViharVonal) Facebook csoport a következő videót osztotta meg Sárospatakról: