Berki Mazsi a születésnapja alkalmából adott exkluzív interjút a HOT! Magazinnak. Elárulta, hogy bár az élet tavaly nagy veszteség elé állította, most viszont olyasmivel ajándékozta meg, amire ő sem számított. A 32 éves szépség számos keserű és boldog tapasztalattal gazdagodott. Egy azonban biztos: az idei nyárra, az idei szülinapjára kialakult egy olyan irány az életében, amely egyre kiegyensúlyozottabbá és nyugodtabbá teszi.

– Ez egy határozottan jobb nyár, az idő sok mindenre gyógyír és megoldás, halványítja a történteket. Tavaly folyamatosan úton voltunk, menekültem a gondolataim elől, nyáron Balira utaztunk Emmácskával, sokat kellett foglalkoznom a lelkemmel. Az idei nyár nagyobb nyugalomban telik, legmesszebb Horvátországba utaztunk, az időnk nagy részét a Balatonon töltjük. Olyan emberekkel veszem körül magam, akiktől sok szeretet kapok. Minőségi időt töltök a szeretteimmel. Próbálom a lehető legjobban megélni a pillanatokat, próbálom megélni az örömöt, amit a gyermekem, a párom, a családom és a barátaim társasága nyújt – kezdte őszintén a hot! magazinnak Mazsi.

Ahogy megírtuk, az édesanya januárban döntött úgy, hogy a főváros forgataga után kipróbálja a vidéki életet.

– Székesfehérvárra költöztünk, és úgy érzem, jót tett nekünk a környezetváltozás a kislányommal. Minden sokkal nyugodtabb, a város pedig Budapesthez és a Balatonhoz is közel van. Együtt lakunk a párommal és a kislányával, és igazán hálás vagyok, hogy Zoli gondoskodik rólunk és szeret bennünket. Annak is örülök, hogy van még valaki, aki Emmát testvéreként szereti – mondta meghatódva, és hozzátette, hogy még mindkettőjüknek van mit fejlődniük, a csiszolódáshoz idő kell.

Mazsi amikor csak teheti, összeköti a kellemest a hasznossal, így a mostani nyaralás alatt bevállalt egy vízparti divatfotózást is.

– Divattervező barátnőmmel, Király Beátával szerveztünk egy fotózást a kikötőben, ebbe még a kislányomat is belevontam, nagyon élveztük mindketten. A jó dolgokra fókuszálok, most épp egy csajos hétvégét töltöttünk a Balatonon. A kislányom féltestvére, Natika is velünk volt, idén nyáron már másodjára nyaraltunk együtt. Amióta elköltöztünk Budapestről, ritkábban találkoznak a lányok, de aranyosak együtt, érezhető közöttük a testvéri kötelék. Sok hasonlóságot vélek felfedezni köztük, úgy külsőleg, mint belsőleg. Mindkettő egy angyal, az egyre szőkülő fürtjeikkel együtt – mosolygott.

Ami a szülinapját illeti, Mazsi mindig is szeretett a tágabb baráti körével ünnepelni.

– Ilyenkor olyanokat is meghívok, akik fontosak számomra, de ritkábban tudunk találkozni. Már nem vagyok nagy bulizós: amióta gyerekem van, jobban szeretem a pihenős, töltődős összejöveteleket. Imádom a virágot és nagyon szeretem a meglepetéseket. A születésnapomat Horvátország egyik legromantikusabb városában töltöttük kettesben a párommal – árulta el. – Vannak bizonyos évek, amelyek mérföldkőnek számítanak; ez is egy ilyen év az életemben. Elkezdtem egy egészséges életmódot, sportolok; úgy érzem, jövőre, a krisztusi korra fogok igazán kiteljesedni nőként, anyaként, de ez a születésnap mindenképpen egy boldogabb élet kezdetét jelenti számomra.