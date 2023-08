Schobert Lara nemrég vallotta be, hogy szakítása után újra szerelmes, és arról is beszélt, hogy egyre komolyabbra fordul közöttük a dolog. Most úgy döntött, hogy meg is mutatja a szerencsés fiatalembert a közösségi oldalán.

Lara új párja egy labdarúgó, akit eddig nem szívesen mutatott meg a követőinek sem, most mégis úgy döntött, hogy világgá kürtöli a boldogságát egy romantikus fotóval, amelyen épp csókot váltanak egy sportpálya szélén.

Korábban kiderült, hogy Lara miatta nem utazott el a családi nyaralásra a szüleivel és a testvéreivel, hiszen regeteg időt töltenek együtt, már szinte a férfinél lakik.

Az eredeti bejegyzés a linkre kattintva elérhető 24 órán keresztül.