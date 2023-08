A színész özvegye, Failoni Donatella azóta nem engedett be senkit a nyaralóba, amelyben Oszter Sándor elhunyt, most azonban kivételt tett, és a Mokka stábjának megmutatta, hogy néz ki most a ház és a kert - írja a Bors.

Donatella elmondta, még mindig gyászol, és hiába telt el csaknem két éve, azóta sem ment be abba a szobába, ahol imádott férje elhunyt.

Az özvegy sokat van ugyanakkor az udvaron, gondozza azokat a növényeket, amelyeket korábban férje tartott rendben.