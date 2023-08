Elsősorban a Republic névhasználatból adódik a probléma, ugyanis Boros Csabáék ezen a néven folytatták tovább Bódi László, Cipő halálát követően. A zeredeti zenekar második többségi daltulajdonosa, a zenekar hangszerelője és zenei rendezője, Tóth Zoltán András barátja halála után képtelen volt folytatni a közös munkát, úgy érezte, tiszteletlenség Cipő dalait az eredeti formációban előadni.

Tóth Zoltán András 2013-ban kivált az eredeti Republicból, majd megalapította a Kék és Narancssárga Produkciót, így járja az országot. Fellépéseit beárnyékolja a mai napig, hogy sokszor feltüntetik a neve mellett a Republic nevét is, ebből adódnak a legnagyobb viták a korábbi zenésztársak között, ugyanis jogilag a Republic név már Boros Csabáékhoz tartozik.

Ebből kifolyólag kezdődött el egy nyilvános háború a zenekar neve miatt, mivel Boros Csabáéknak nem tetszett, hogy Tóth Zoltán András is a Republicra hivatkozik a fellépéseken. Ezért azt találták ki, hogy minden bejegyzésük mellett feltüntetik azt a jelzőt, hogy valódi Republic, ezzel aláásva Tóth tekintélyét, aki akarata ellenére keveredett a helyzetbe, így nem soká reagált is Borosék akciójára.

Drága Barátaim! Ismételten egyetértünk! Jómagam sem örülök annak, ha a jelen zenekaromat félreérthetően és teliben „Republic" néven tüntetik fel egy plakáton.

Merthogy erős szégyen ez rám nézve! Nekem is szóljatok, ha ilyet láttok! Köszönettel: Tóth Zoltán (REPUBLIC 1990-2013)" - írta közösségi oldalán, hogy tisztázza a helyzetet, de nem állt meg ennyinél, ő is odaszúrt egykori zenésztársainak a sértő "valódi" megjegyzés miatt.

Válasszuk az eredetit! – én is azt mondom. :)) 1990 és 2013 között kell keresni.

És ha már nem találnád, a jó visszhangokért ide kell jönni! Hétvégén 4 koncert, gyertek!" - írta a nagy vitát kirobbantó bejegyzésében.

A feszült hangulatú bejegyzések alatt a követőik is elmondták a véleményüket, de egyesek olyan túlzásokba estek, hogy már Boros Csabáék halálát is kívánták. Egyre inkább elszabadultak az indulatok, olyan is akadt, aki Tóth Zoltánt okolja Bódi László, Cipő halála miatt - írja a Bors.