Hat hónappal ezelőtt hunyt el Dopeman családjának legidősebb férfitagja, idősebb Pityinger László, akire fia szívhez szóló dallal is megemlékezik. A 68 éves édesapa magas vérnyomással küzdött, de a szívével is gondok voltak, sztrókot is kapott, ami vélhetően megviselte az immunrendszerét, és a már áttétes rákbetegsége hozta felszínre újra - írja a Ripost.

A mindig összetartó Pityinger család most is egymást támogatva küzdött meg a gyásszal.

A rapper viszonya édesapjával hullámzó volt, előfordult, hogy évekig nem értettek egyet fontos dolgokban: Dopeman régóta a zen buddhizmus tanai szerint éli életét, a családfő pedig a klasszikus racionalista férfimintát követte.

Apám egy materialista ember volt, de az utolsó pillanataiban azt hiszem, hogy meglátta a spiritualitás lényegét. Mielőtt elment, közelebb kerültünk egymáshoz. De meggyőződésem, hogy itt van velünk, más minőségében, de köztünk él

- mondta elérzékenyülve a rapper, aki szerint az apja sokat stresszelt húga, Fruzsi megszületése után. A lány ugyanis 30 éve él egy kisbaba szintjén, miután orvosi mulasztás miatt oxigénhiányos állapotban jött világra, és a család sokáig pereskedett a kórházzal műhiba miatt. Pityinger László úgy látja, édesapja élete végén megbékélt a világgal, és ő érzi mindennapi jelenlétét a családjukban.

"Apám bennünk él tovább, az öcsémben, bennem, az unokáiban" – tette hozzá a híresség, aki egy új dallal is előrukkol az évfordulón.

"Ez nem egy emlékállítás lesz, koránt sem. A dal és az évforduló jó alkalom arra, hogy egy szép zen tanítást megfogalmazzunk benne a családokkal kapcsolatban. Ugyanis hajszoljuk az anyagi javakat, miközben a kapcsolatainkat felégetjük magunk mögött. Hiába élünk egy luxus aranykalitkában, ha nincs nyugalom a lelkünkben, na erről szól a dal, úgy, hogy egy magyar fül is kiérezze belőle a lényegét" – részletezte a dal hátterét a rapper.