A 39 éves modell és énekesnő, akinek nemrég született meg az első gyermeke, úgy döntött, megválik kifinomult ízléssel berendezett álomotthonától. Követői valószínűleg ismerik már a lakás bizonyos részeit, hiszen Regina rendszeresen készített tartalmakat a fehér konyhában, vagy éppen a nappaliban - derül ki a Tények.hu cikkéből.

A kis ékszerdoboznak is nevezhető ingatlan most új gazdát keres, hiszen az újdonsült édesanya és családja már meg is vásárolták az új családi fészket, így a mennyország letisztultságával is vetekedő lakás 65 millió forintért került ki a piacra.

A leendő vásárló azonban nem ússza meg 65 millióból: hozzájön még plusz 10 millió forint, a parkolóhelyért, amit kötelező megvásárolni, így az ár gyorsan fel is ugrik 75 millióra.

A lakás egy XVI. kerületi társasház harmadik emeletén található, pontos paraméterei itt olvashatók.