Nem üres kézzel kezdik majd meg felnőtt életüket Majka gyermekei: édesapjuk lakást és autót is vesz majd nekik, sőt, azt, hogy lakást kapjanak, már nagyon régen elintézte.

A rapper egy podcastben azt is elmondta, ha valamelyikük vállalkozni akar, abban is szívesen támogatja majd anyagilag is.

Majka elárulta, azt ugyanakkor nem szeretné, ha vállalkozása, birodalma csak egyszerűen átszállna gyermekeire, vagy ők nem tudnák értékelni azt, amijük van, csak azért, mert egész életükben mindenük megvolt - írta a beszélgetés alapján az Origo.

Majkának és feleségének, Majoros Hajnalkának egyébként két gyermekük van, a 12 éves Marián és a 7 éves Olivér, akinek nemrégiben ünnepelték a születésnapját, a buliról néhány képet Instán mutatott is Dundika.