A szolnoki Életjel Mentőcsoport (ezzel a csapattal dolgozik együtt a miskolci Spider Mentőcsoport két tagja is, Lehoczki László és Binda Nikoletta) eddigi törökországi tartózkodása idején péntekig 1 élő személyt és 30 elhunytat találtak meg a földrengés sújtotta területen, a romok alatt - írja a boon.hu. Facebook oldalukon örömteli bejelentést tettek:

,,Részesei lehettünk egy olyan csodának, amely keveseknek adatik meg. Délelőtt ismét egy új romhoz hívtak bennünket, ahol elmondták, hogy nyolc személy tűnt el, közöttük egy 5 év körüli, és egy 4 hónapos gyermek.

Önkéntelenül is feszültebben kezdtünk hozzá a munkához, hiszen mindannyiunknak van gyermeke. A kutyák elkezdték a munkát, ahogy eddig is, egyik a másik után, egymást kontrollálva, és egyszer csak élőt jeleztek. Mind a négy kutya (Hope, Nózi, King és Smile) ugyanazt jelezte, a halottak között valahol lennie kell élő személynek is."

,,Egy Montenegrói tűzoltó rajjal dolgoztunk közösen, akik ugyanolyan izgatottak lettek, mint mi, mert ők már letettek arról, hogy ebben az épületből valaki életben előkerül.

Ahogy bontottuk a romot a helyiek munkagépeinek segítségével, időről időre pontosítottuk a helyet, ahol még él a remény.

Megfeszített a munka, mindenért kárpótolt a kicsi élet

Jó 7 és fél óráig tartott a munka, végig megfeszített tempóban.

A helyszínt egy hangdetektor segítségével is ellenőrtük, amin keresztül egyszercsak nyöszörgés, és nehéz lélegzetvételek hallatszottak. A területen óriási éljenzés hallatszott mindenfelől. A munka folyt, míg egyszercsak előbukkant egy felnőtt, és két gyermeki test. Sajnos, az már ekkor kiderült, hogy a nagyobbik gyermek nem élte túl ezt a négy napot.

Kiderült, hogy az anya és a 4 hónapos baba életben van. Azt, amit akkor éreztünk, nem lehet leírni. Még ezek után is hátra volt mintegy egy órás munka olyan óvatosan, amennyire ezen a terepen csak lehetett."

Az édesanyja talán még láthatta, hogy megmenekült

,,Az édesanya, mire sikerült teljesen kibontani őket a romok közül, sajnos feladta a küzdelmet. Talán úgy érezte, sikerült megmentenie gyermekét, megtette, amit csak tehetett.

A négy hónapos csöppség egy izolációs fóliában került a hordágyra, és azzal a mentőautóba. Hihetetlen volt az az érzés, amely mindannyiunkat hatalmába kerített. Egy élő csecsemő kimentésében lehetett részünk. A nap szomorúbb része, hogy további 24 halottat is megtaláltunk és kiemeltünk. Holnap folytatjuk tovább."