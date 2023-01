A TV2 nem árulja el, ki lesz a következő Nagy Ő, de a legutóbbi évad igen jó nézettséggel futott. Árpa Attila végül kiválasztott egy nőt, de a műsor után az alakuló kapcsolat véget is ért, a színész pedig romantikus meseként jellemezte a realityt - írja a Story Magazin.

A magazin információi szerint több név is felmerült, Szabó András Csutit, Gabriela Spanicot, Király Lindát és Pesák Ádámot emlegette a lap.

Csuti egyre többször van a TV2-n, ő vezeti a Sztárok a reptéren című produkciót is. Spanic táncolt és zsűrizett a Dancing With The Starsban, évek óta nincs partnere, és még arról is beszélt, mióta nem szexelt. Király Linda az Ázsia Expresszben bizonyította, hogy képernyőre való, kellően vidám és extrovertált, Pesák pedig színész, Janza Kata volt párja.

Shane Tusup neve is felmerült, ő Hosszú Katinka féjeként és edzőjeként lett ismert, majd viszonya volt Szabó Zsófival. Nemrég lett magyar állampolgár, de a nyelvet nem beszéli jól, tolmáccsal, hármasban pedig nem lehet igazán bizalmasan beszélgetni - persze van még pár hónapja megtanulni magyarul.

A Story bedobott egy hatodik nevet is, Harsányi Leventéét: "„Régimódi srác vagyok, szeretek udvarolni, bókolni, és energiát fektetni abba, hogy meghódítsam a kiszemeltjeimet. Legyen ez akár egy vers, egy csokor virág, utazás vagy egy különleges, romantikus program, amit igyekszem feldobni egy kis plusszal, hogy a találkozó igazán egyedi és speciális legyen" – nyilatkozta korábban.

Ehhez képest több bulvárlap is szinte tényként közöli, hogy a szépségiparból meggazdagodott, milliárdos üzletember, Jákob Zoltán keresi majd a TV2 képernyőjén a szerelmet.

A Blikk írt erről elsőnek és az mindenesetre több, mint gyanús, hogy a csatorna hónapok óta folyamatosan foglalkozik a milliárdos életével, egyre közelebbről mutatják be és már egészen személyes információkat is elárulnak róla, mintha az ismertségét akarnák növelni a műsorig.

Legutóbb azt a luxusingatlant mutatták be alaposan, ahol Magyarország 37. leggazdagabb embere él jelenleg.