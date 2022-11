Látta egy földönkívüli boncolását is

Ezen beszélgetés során számolt be arról az ügynök: egyszer elvitték az 51-es körzet S-4-es létesítményébe, ahol több olyan dolgot is láthatott, aminek a létezéséről sem tudhatnak a legtöbben. Először egy idegen gép roncsát mutatták meg neki, amit úgy írt le, mintha rendkívül vastag alufóliából lett volna, ami legfeljebb úgy 70-140 kilogammot nyomhatott. Ezt követően megmutattak nekik egy filmet egy földönkívüli boncolásáról, majd pedig egy ezredes közölte: akkor most ki is hallgathatnak egyet.

– Hogy nézett ki ez a szürke idegen? A bőrtónust, valamint a fejformáját és -méretét tekintve egyáltalán nem volt emberi. A koponyája picit nagyobb volt, az orra nagyon-nagyon picike volt, fülek helyett pedig csak egy lyuk volt a fej oldalán – magyarázta.