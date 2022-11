Kiabálásra lettek figyelmesek a szibériai tigrisek felől csütörtök reggel a felsőlajosi MagánZoo állatkert munkatársai, akik éppen a reggeli teendőket látták el az állatok körül. Azonnal eldobtak mindent és rohantak a nagymacskák felé - írja a Bors.

Elképesztő látvány fogadott minket: az egyik tigrisünk a szájában tartotta a kerítésen benyúló idős látogató kezét. Egészen szürreális volt a jelenet, sosem gondoltam volna, hogy bárkinek is eszébe jut a több mint kétszáz kilós tigrisekhez benyúlni

– mondta a lapnakTóth Tibor, a felsőlajosi magánállatkert vezetője. – Természetesen vannak kint figyelmeztetőtáblák, hogy ilyet nem szabad tenni, mert veszélyes. De van a kifutó előtt korlát is, ezen mászott be a 65 éves látogató, amit nem is értek.

Forrás: Facebook

Ahogy meghallottuk a kiabálást, azonnal odaszaladtunk, a tigrist megdobtuk egy kukával, amely erre elengedte a férfi karját. Pufikabát volt rajta, és szerencsére a tigris játéknak vette a közeledést, így csak kis erővel kapta el a benyúló kezét, ezért úszta meg könnyebb sérülésekkel

– tette hozzá Tóth Tibor.

A mentősök perceken belül helyszínre értek és ellátták a férfi sebeit, majd stabil állapotban szállíthatták kórházba.

– Soha nem történt még ilyen nálunk – sóhajtott a MagánZOO igazgatója. –

Úgy tudom, a szívbeteg férfinek ez volt az utolsó tétel a bakancslistáján…

Az esettel kapcsolatban a Bors megkereste a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányságot is, elmondták: a rendőrök mindent rendben találtak az állatkertben. Nem indult eljárás az esettel összefüggésben.