Az énekesnő vicces videók mellett, szeretne valami izgalmasabbat is adni a közönségének. A minap fel is tette a kérdést, szívesen vennék-e ha sminkes tartalmakat is közzétenne.

"Sokan nem tudjátok rólam, de évekig sminkesként dolgoztam és tanultam is. Érdekelne titeket sminkes tartalom, mert ha igen szívesen készítenék nektek. Írjátok meg, hogy mivel kapcsolatban szeretnétek újat tanulni. Kontúrozás, szemöldökformálás, füstös szem, vagy natúr smink, bármi ami titeket érint vagy szeretnétek. Várom a kommenteket!" - mondta Tóth Gabi.

A kommetelőknek úgy fest, kifejezetten tetszik az ötlet, de annak is örülnének, ha Gabi néha énekelne nekik - írja a Ripost.