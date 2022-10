Az Ázsia Expresszben minden feladat nagyon nehéz, de az összes megpróbáltatás közül magasan kiemelkedik két kihívás, melyek még a legedzettebb testet és lelket is próbára teszik. Az egyik ilyen a versenynapvégi szálláskeresés, a másik pedig a péntekenkénti hármas hajsza, amelynek végén eldől, hogy melyik párosnak kell távoznia a versenyből - írja a Ripost.

Idén az első hajszában a Csekka–Kata, a Darinka–Ernő és az András–Geri párosok küzdöttek meg a bennmaradásért. Végül Kása András és Rozs Geri értek be utoljára a célba, így számukra ért véget a TV2 kalandreality-je. A Ripostnak András az Exatlon Hungary doyenje mesélt, aki cseppet sem csalódott a kiesés miatt.

"Jól indult a pénteki hajsza. Nagyon hamar megtaláltuk a galambot, amit el kellett engednünk, hogy hazarepüljön. Az is hamar meglett, hogy hol is lakik és megtalálnunk is sikerült őt a társai között. Jött a ketrectakarítás, amivel pikk-pakk végeztem. Szóval jó ütemben voltunk" - kezdte András, aki szerint a stoppoláson és a következő feladaton kezdtek el megcsúszni, az igazi feketeleves pedig csak azután következett.

A vízzel teli edényt és a termetes zsákot még csak-csak elcipelték a parfümárushoz, hiszen mindketten jó erőben vannak. De amikor az orrukat és a memóriájukat tették próbára a műsor furmányos agyú szerkesztői, érezték, hogy számukra elúszott a hajsza.

Kása András és Rozs Geri

"Tíz parfümöt kellett megszaglásznunk és megjegyeznünk az illatokhoz tartozó nevet. Persze szírül. Onnan majd egy kilométert rohantunk, hogy tíz fickón azonosítsuk be az illatokat. Itt négyszer is hibáztunk, ami nem csak négyszer tíz perc kényszerpihenőhöz vezetett, de ugyanennyiszer kellett oda vissza rohannunk a parfümárus és az illatozó pasasok között. Itt már tudtuk, hogy valószínűleg Csekkáék és Darinkáék is előbb végeztek a nappal" - mondta Kása András.

A Fater becenéven is ismert András cseppet sem csalódott a kiesés miatt. Bár szívesen maradt volna még játékban, de nem a 10 milliós nyeremény, inkább az élmény és a megkötött barátságok miatt.

Kása András és Rozs Geri

"Amit megtanultam az egy hét alatt az az, hogy az ember minden nyelvismerettel több és több lehet. Én sajnos az alap angol szavakat sem ismertem és emiatt sokszor éreztem, hogy romlanak az esélyeink. Emberségből sokat tanultam megint, akárcsak az Exatlonok alatt. Én mindig arra törekszem, hogy ember tudjak maradni, történjék bármi."

"Tőlem nem idegen, hogy segítsek, ha egy ellenfelem kerül bajba, és erre volt példa Ázsiában is. Szerintem nem csak az nyer, aki végigmegy egy versenyen és végül győzni tud, hanem az is, aki 'csak' második, tizedik, századik. Végül is mit veszítettem? Hazatérhettem a családomhoz, akik szeretettel vártak rám és büszkén öleltek magukhoz"- tette hozzá Kása.

"Boldogan ültem vissza a kukásautóra, hiszen nagyon szeretem a munkám."

"Már gyerekként is arról ábrándoztam, hogy ezt fogom csinálni. A tévézés egy jutalomjáték számomra, de nem az életem, csak egy plusz...” - zárta le a Ázsia Expressz harmadik szériájának első kiesője.