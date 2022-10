Napok óta terjed a sokkoló hír, miszerint az egyik igen népszerű hazai énekesnőt kórházba kellett szállítani, azután, hogy mentőt és rendőrt hívtak rá. A Blikk írta meg elsőként, hogy a híresség lakását ellepték a drogkereső kutyás rendőrök. A drogfogyasztás gyanúja is felmerült, amit a rendőrség péntek délután a lapnak megerősített:

”A rendőröket 2022. október 27-én reggel riasztották egy angyalföldi lakásba, ahonnan a mentőknek egy nőt kellett kórházba vinni. A rendőrök a helyszínen csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak, amit szakértői vizsgálat alá vetnek. Az ügyben a XIII. kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása gyanújával indított eljárást, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt. A nő sérüléseivel összefüggésben nem merült fel bűncselekmény gyanúja.”

Szemtanúk látták, kivel történt a dráma

A Bors birtokába jutott információk szerint többen is látták, hogy mi történt azon a reggelen. Az énekesnő több szomszédja is azt mesélte, hogy reggel hat és hét óra között egy seregnyi rendőr érkezett a 13. kerületi társasházba, majd célirányosan a másodikra mentek, ahol a híresség lakik. Az egyenruhásokkal mentősök is érkeztek, akik hosszasan bent voltak a lakásban, majd elvitték magukkal a sztárt, a rendőrök azonban maradtak és még sokáig helyszíneltek az albérletben. A szemtanúk szerint drogkereső kutyákkal mentek a lakásba. A történteket nem csak a lakók látták, többen találkoztak a hírességgel az egyik budapesti kórházban is, ahova a mentők bevitték vizsgálatra.

– A párom azzal ébresztett, hogy most jön a földszintről, szerinte a házban lakó énekesnő meghalt, mert iszonyatos rendőri jelenlét van a házban és a mentő is itt van

– mondta a neve elhallgatását kérő egyik szemtanú.

– Láttuk, hogy a ház teljesen tele volt rendőrökkel. Ő a másodikon lakik, oda ment fel az a 10-12 rendőr. Először a szomszéd lakásba csengettek be, eltévesztették az ajtót, majd utána mentek a jó lakáshoz. Hoztak fel kutyákat is, a kezükben pedig olyan ecsetelők voltak, mint a helyszínelős filmekben…

Durva volt az egész, gondoltuk is, hogy ki fog pukkanni a lufi, mert nem ez volt az első balhéja, vitte már el mentő máskor is, de rendőrök akkor nem voltak. Ez a mostani nagy cirkusz volt, azt hittük ezt nem lehet eltussolni, de azóta sem jelent meg a neve sehol

– tette hozzá a szomszéd.

Nagy a baj, de senkinek sem engedi, hogy segítsen

A hazai sztárvilág színe-java tud róla, hogy az énekesnő nincs jó mentális állapotban. Ezt az információt megerősíti a szomszéd tapasztalata is, nem először hívtak mentőt a sztárhoz, egyre gyakrabban kerül olyan fizikai és pszichés állapotba, hogy orvosi segítségre van szüksége.

A járóbeteg ellátás azonban csak tüneti kezelés, ha az énekesnő nem kér további segítséget, akkor sosem kerül ki ebből az örvényből, ami egyre inkább beszippantja őt. Az intő jelek látványosak, a híresség dalaiban is egyre hangsúlyosabban kapnak szerepet a lelki problémák, a kórházi környezet, a világgal való állandó hadakozás.

A Bors beszélt több hazai előadóművésszel is, akik nyilatkozni nem akartak, de annyit elmondtak: ők személyesen keresték már meg az énekesnő menedzserét, hogy felajánlják a segítségüket, de mindannyiszor azt a választ kapták, hogy nem kér belőle.

Jelentős mennyiségű vér

Ami abban a 13. kerületi lakásban történt, az túlmutat egy agyeldobós parti hangulatán.

Minden jel szerint az énekesnő ugyanis megpróbálta eldobni az életét. A Bors megbízható, több egymástól független forrásból úgy értesült, hogy a híresség mindkét kezén mély vágásokat ejtett, melynek következményeként jelentős mennyiségű vért találtak a kiérkező rendőrök

a kád előtt a fürdőszobában. Úgy tudjuk, a mentőket a sztár menedzsere értesíthette, akik szerencsére időben kiértek a helyszínre.

Menedzsere cáfolja: nem Tóth Andiról van szó

A Bors megkereste Tóth Istvánt, az énekesnő menedzserét, aki kategorikusan tagadta, hogy Andi kapcsolatba hozható az eseményekkel. A menedzser azt mondja, hogy Andi az elmúlt napokban vele és Marics Petivel töltötte minden percét.

Az énekesnő az első hírek felröppenésekor egy stúdióból jelentkezett be az Instagram oldalán, majd szombaton újra hírt adott magáról, egy Marics Petivel közös képet tett közzé, melyhez azt írta, hogy: Mi folyik itt Gyöngyösön? Má’megint mit csináltam?”

– jelezvén, hogy neki semmi köze a történtekhez, hiszen vagy dolgozik vagy a szerelmével tölti az idejét.