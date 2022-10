Illés Fanni paralimpikon úszó Palik Lászlóéknál vendégeskedett, ahol az életéről és a sportkarrierjéről mesélt. Már élete első napján kiderült az úszónőről, hogy igazi küzdő szellem – írja a Bors.

Fanni elmesélte, hogy halva született, úgy kellett újraéleszteni a császár után, édesanyjával pedig azt közölték: inkább menjen haza és mondjon le a lányáról, kezdjen egy új életet. A szakemberek tartottak tőle, hogy szellemileg sem lesz ép, de még ülni sem fog, ő azonban rácáfolt mindenkire.

Elárulta: gyakorlatilag az egész élete erről szólt, hogy rácáfol azokra, akik nem néznek ki belőle semmit.

– Az egész életem arról szólt, hogy mindig valaki okoskodik, hogy valamit nem tudok megcsinálni, aztán mégis – mesélte a sportoló, aki mindig is tisztában volt vele, hogy más. De ez nem okozott neki sohasem gondot, csak az, amikor ezt ilyen kegyetlen módon éreztették vele. Mint elárulta, az úszásról is le akarták beszélni, hogy inkább tanuljon, azzal jobban jár. Jelenleg világ- és Európa-bajnok, valamint paralimpiai bajnok. Az ő nevéhez fűződik Magyarország történetének 150. paralimpiai aranyérme.

A gyerekvállalásról is le akarták beszélni

Fanninak nemrég született meg a kisfia, aki a legnagyobb boldogság most az életében. Mindig is szeretett volna édesanya lenni, párjával és edzőjével, Szabó Álmossal ezt az álmát is meg tudta valósítani. Sajnos azonban – mint minden téren – itt is azzal találkozott, hogy ne tegye: ne vállaljon gyereket.

– Mikor mindenkitől azt kapom egész életemben, hogy ne vállaljak gyereket, mert úgyis fogyatékos lesz, vagy ne legyen gyerekem, mert úgysem tudom ellátni, akkor azért az ember elgondolkodik ezen, mert ez szíven tud ütni. Folyamatosan gondolkodtam azon, hogy vajon meg tudom-e oldani, vagy nekik lesz most igazuk – mesélte.

De Fanni az, aki úgy éli az életét, hogy a kihívások és a negatív hangok ellenére is megmutatja, mire képes, és már a következő célja is tisztán lebeg a szeme előtt. Már most alig várja, hogy visszatérjen az úszáshoz, a baba mellett.

Fanni egyébként elárulta: valójában sosem úgy tekintett magára, mint példaképre, sosem eszerint élte az életét, csak élte az életét, mint mindenki más.

– Élveztem az életem, és minden helyzetből próbáltam kihozni a maximumot. Azt gondolom, mindannyiunknak ez lenne a feladatunk, hogy magunkra összpontosítsunk.