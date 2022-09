Az Exatlon sztárjának várandós lánya párjával Horvátországban nyaralt, amikor minden előzmény nélkül rosszul lett. Eltávozott a nyákdugó, amit nem értett, hiszen még csak 6,5 hónapos terhes volt. Mentőt hívtak és amikor beértek a kórházba, a kiírtnál két és fél hónappal korábban megszületett Olivér.

Fotó: Bors

Inkubátorba került, s bár eleinte szerencsére semmi probléma nem volt, kis idő múlva egymás után több komplikáció fellépett, a csöppnyi Olivér élet-halál közt lebegett, leállt a veséje, meg kellett lékelni az agyát, lélegeztetőgépre került. Az aggódó nagypapa ezért extrém kihívást vállalt Olivér gyógyulásáért. Huszonötször akarta körbebiciklizni a Velencei-tavat a lánya csütörtöki, 25. születésnapja miatt, hogy ezzel segítsen.

Végül nem bírtam annyit tekerni, mert begörcsölt a lábam, megmozdulni se bírtam

– mesélte a Borsnak Kása András.

Imádott párom sietett a gyógykencékkel és masszírozógéppel a segítségemre és végül még aznap is hajtottam több, mint 100 kilométert. Rengetegen csatlakoztak hozzám, ez is erőt adott, hogy ennyien tekertek velem Olivér gyógyulásáért. És úgy látszik, igenis vannak csodák! Már az ötödik kört akartam elkezdeni, amikor a lányom hívott, hogy Olivér végre lekerült a lélegeztetőgépről. Persze, még messze a teljes gyógyulás, de ez már hatalmas előrelépés, látszik, hogy Kása vér, ő is hatalmas küzdő, a kinti kórházban hősnek hívják. Az biztos, addig nem állunk meg, amíg haza nem jöhet és itt nem ül az ölemben! - tette hozzá.