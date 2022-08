Mazsi Berki Krisztián tragikus halála óta nem tud napirendre térni, közös kislányukkal, Emmával tölti minden percét. A gyász legnehezebb időszakából azonban most úgy tűnik, kezd kilábalni és belevág a tragédia miatt elhalasztott babatábor újbóli megszervezésének, erről a Római-parton beszélt a kismama egy élő videóban.

Most van egy szusszanásnyi időm, míg Emmácska pihen és a kutyák szaladgálnak a parton, hogy megosszam Veletek, milyen új szolgáltatásokkal gazdagodott az Emmazsi Baba-Mama táborunk!

– mondta mosolyogva az édesanya.

Szerencséjére segítségére vannak barátai, akik az elmúlt időszakban is mellette álltak. Mazsi Balin, gyönyörű környezetben próbált gyógyulni, és az ott megélt jótékony hatású jógatábor olyannyira megihlette, hogy saját szervezésben is csinál hasonlót, sőt, a babaúszást is kipróbálhatják majd az arra vállalkozók. Mazsi láthatóan sokkal jobban van, sokat mosolyog, és rengeteg tennivalója akad nap, mint nap.

A tábor, ami elmaradt, 2022. szeptember 27. és 30. között kerül megrendezésre. Bízom benne, hogy akik májusban jöttek volna, azokkal találkozom szeptemberben is – írta Mazsi egy korábbi bejegyzésében a Bors cikke szerint.