A nemzet színészének élettársa, Angéla, Merkely Béla professzort, szívspecialistát hívta fel, miután Bodrogi hajnalban fulladni kezdett, nem kapott levegőt. A színészért Merkely küldött mentőt. Bodrogi Gyulát jelenleg a klinika intenzív osztályán ápolják – írja az Index.

„Gyuszi hajnalban nem kapott levegőt, fulladozott, nagyon melege volt – mondta a portálnak Vass Angéla, a színművész hűséges társa. „Kinyitottam az ablakot, de továbbra sem érezte jól magát,

és ekkor telefonáltam Merkely professzornak, a Semmelweis Egyetem rektorának, aki a múltkor, május 18-án is gyakorlatilag megmentette Gyula életét. Gyuszi akkor is súlyos légszomjjal küszködött, hasonló tünetei voltak, mint most."

Bodrogi Gyula a közelmúltban a Hot magazinnak beszélt arról, hogyan hívta fel Merkely Bélát korábbi rosszullétekor. „Mondtam neki, hogy nem akarom zavarni, de rám parancsolt, hogy induljak el. Hívtam egy taxit, irány a kórház, és bizony volt egy kisebb, 45 perces beavatkozásom. Utólag döbbentem rá, hogy megmentette az életemet. Majdnem meghaltam.”