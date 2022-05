A zenész a spirituális energiáit hívta segítségül ahhoz a nagyfokú koncentrációhoz, amit hétéves indiai útja során sajátított el.

Kemény védőburkot vontunk a fiam köré. Maximilien a kis Zoéval a volt feleségemhez költözött, aki csodálatos anya, újra feláldozta a szabadidejét a gyerekéért.Én pedig mindennap meglátogatom őket, és gondoskodom a jó hangulatról" – számolt be az énekes-dalszerző arról, hogyan igyekszik a család, hogy a kisunokájuk minél kevesebbet érezzen a szomorúságból.

"A volt menyem szülei is kéthetente vidékről ideutaznak, hogy az egész hétvégén emberfeletti energiával segítsenek" – mesélte. +Sosem volt kislányom, imádok vele játszani. Zoé már mondja, hogy 'Napapa'. De nem lesz elkényeztetve, tapasztalatból tudjuk, hogy ezt nem szabad" – számolt be a hot!-nak a mindennapokról a 68 éves nagypapa, aki örömmel látja, hogy fia is kezd jobban lenni. "Tisztelettel gyászolt egy évig, lassan kezd színesebb ruhákat felvenni. Kinyílt, örömmel bolondozik a gyerekkel, aki nagyon mosolygós baba" - mondta az Origo szemléje szerint.